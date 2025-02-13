Google подтвердила выход Android 16 Beta 2

Первая бета-версия Android 16, выпущенная в январе, была ориентирована в основном на разработчиков, а не на пользователей. В ней были представлены такие обновления, как улучшенные возможности навигации, усовершенствованные уведомления, новые функции камеры.

Пока неясно, принесет ли Beta 2 более заметные изменения для обычных пользователей. Google описывает это обновление как "инкрементное", что означает, что оно, скорее всего, будет улучшать существующие функции, а не добавлять новые.

В перспективе Google I/O 2025, намеченная на 20 мая, может стать местом, где Google покажет самые “важные” части Android 16. Официальная дорожная карта Android 16 на данный момент включает в себя Beta 4 в апреле, оставляя место для возможной почти финальной версии в мае.