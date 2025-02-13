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Опубликовано 13 февраля 2025, 18:27
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Google подтвердила выход Android 16 Beta 2

13 февраля
Google объявила, что Android 16 Beta 2 выйдет 13 февраля. Несмотря на то, что релиз ожидался в этом месяце, официальный тизер от аккаунта Google @AndroidDev на сайте X стал неожиданностью.
Google подтвердила выход Android 16 Beta 2
© Ferra

Первая бета-версия Android 16, выпущенная в январе, была ориентирована в основном на разработчиков, а не на пользователей. В ней были представлены такие обновления, как улучшенные возможности навигации, усовершенствованные уведомления, новые функции камеры.

Пока неясно, принесет ли Beta 2 более заметные изменения для обычных пользователей. Google описывает это обновление как "инкрементное", что означает, что оно, скорее всего, будет улучшать существующие функции, а не добавлять новые.

В перспективе Google I/O 2025, намеченная на 20 мая, может стать местом, где Google покажет самые “важные” части Android 16. Официальная дорожная карта Android 16 на данный момент включает в себя Beta 4 в апреле, оставляя место для возможной почти финальной версии в мае.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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