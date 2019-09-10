Google показала мощные возможности камеры ещё не вышедшего Pixel

Настолько неплохо, что даже сможет запечатлевать звёздное небо. Это возможно благодаря улучшенной технологии ночной съёмки. Не исключено, что в Pixel 4 будет отдельный специальный режим для звёздного неба.

Понятно, что для съёмки звёзд ночью необходима длительная выдержка (от 10 секунд). Сейчас режим Night Sight на аппаратах Google позволяет снимать с выдержкой до 6 секунд. Также не очень ясно, сможет ли смартфон делать такие фото без штатива.

Напомним, согласно ранним слухам, у Google Pixel 4 может оказаться экран с частотой обновления 90 Гц, а камеры его получат как минимум восьмикратный зум. Официальный релиз устройства ожидается в октябре.