Google показала светодиод, что появится на корпусе смартфонов Pixel 11 Pro

Что именно делает эта светящаяся панель, пока точно неизвестно. Однако в ранних утечках говорилось, что Pixel Glow будет работать как индикатор уведомлений. Загораться разными цветами, когда телефон лежит экраном вниз.

Остаётся и открытым вопрос, насколько пользователи смогут настраивать это свечение.

Остаётся дождаться 12 августа, когда Google официально представит серию Pixel 11.