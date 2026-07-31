Google показала светодиод, что появится на корпусе смартфонов Pixel 11 Pro

Опубликовано 31 июля 2026, 07:391 мин.
Google показала светодиод, что появится на корпусе смартфонов Pixel 11 ProТ.н. Pixel Glow
До презентации смартфонов Pixel 11 недолго, всего две недели. На этом фоне Google решила немного «подразнить» публику. В свежем видео компания показала «элемент» под названием Pixel Glow. Светящийся круг из цветных диодов на задней панели смартфона.
Что именно делает эта светящаяся панель, пока точно неизвестно. Однако в ранних утечках говорилось, что Pixel Glow будет работать как индикатор уведомлений. Загораться разными цветами, когда телефон лежит экраном вниз.
Остаётся и открытым вопрос, насколько пользователи смогут настраивать это свечение.
Остаётся дождаться 12 августа, когда Google официально представит серию Pixel 11.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный