Google показала видео испытаний телефонов Pixel, но там увидели непонятную модель

Опубликовано 25 января 2025, 22:301 мин.
Google показала видео испытаний телефонов Pixel, но там увидели непонятную модельЗагадочное устройство
Недавно Google опубликовала в своем блоге запись о том, как телефоны Pixel тестируются на прочность, включая короткое видео, на котором шесть устройств проходят тест на падение. Однако конкретная модель Pixel, тестируемая на видео, остается неясной.
Телефоны на видео демонстрируют камеру с отверстием по центру, что исключает старые модели, такие как Pixel 5a. Наблюдатели заметили порт USB-C и вырез для динамика на правой стороне, что исключает Pixel 9 и 9 Pro, так как их динамики расположены слева.
Есть предположение, что это может быть грядущий Pixel 9a, основанное на предыдущих утечках, хотя наличие возможного бугорка камеры вызывает сомнения. Если направляющие изогнуты и имеют матовое покрытие, то это может быть Pixel 8 или 8a.
Google старается не разглашать подробности об аппаратном обеспечении в публичных сообщениях, и расплывчатая надпись «Drop testing Pixel phones» не вносит особой ясности.
Пока что «личность» устройства остается загадкой.