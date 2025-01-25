Google показала видео испытаний телефонов Pixel, но там увидели непонятную модель

Телефоны на видео демонстрируют камеру с отверстием по центру, что исключает старые модели, такие как Pixel 5a. Наблюдатели заметили порт USB-C и вырез для динамика на правой стороне, что исключает Pixel 9 и 9 Pro, так как их динамики расположены слева.

Есть предположение, что это может быть грядущий Pixel 9a, основанное на предыдущих утечках, хотя наличие возможного бугорка камеры вызывает сомнения. Если направляющие изогнуты и имеют матовое покрытие, то это может быть Pixel 8 или 8a.

Google старается не разглашать подробности об аппаратном обеспечении в публичных сообщениях, и расплывчатая надпись «Drop testing Pixel phones» не вносит особой ясности.

Пока что «личность» устройства остается загадкой.