Google получила торговую марку на… букву «G» на задней панели Pixel

Хотя дизайн телефонов Pixel претерпел значительные изменения с 2016 года, одна вещь осталась неизменной: логотип «G». Этот шаг повторяет стратегию Apple с ее вездесущим логотипом на айфонах и макбуках. С момента своего появления Google постоянно размещает логотип «G» на задней панели своих Pixel, планшетов и даже ноутбуков, часто интегрируя его в официальные чехлы.

Интересно, что товарный знак относится исключительно к смартфонам, охватывая такие категории, как телефоны, мобильные телефоны, сотовые телефоны и смартфоны. Исключение планшетов и ноутбуков заслуживает внимания, особенно учитывая слухи о возрождении Pixel Tablet 2.