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Телефоны
Опубликовано 17 марта 2024, 08:15
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Google получила торговую марку на… букву «G» на задней панели Pixel

Их фирменный стиль
Google закрепляет ключевой элемент дизайна своих телефонов Pixel — логотип «G» на задней панели. Недавно компания подала заявку на регистрацию товарного знака в США на это специфическое расположение.

Хотя дизайн телефонов Pixel претерпел значительные изменения с 2016 года, одна вещь осталась неизменной: логотип «G». Этот шаг повторяет стратегию Apple с ее вездесущим логотипом на айфонах и макбуках. С момента своего появления Google постоянно размещает логотип «G» на задней панели своих Pixel, планшетов и даже ноутбуков, часто интегрируя его в официальные чехлы.

Интересно, что товарный знак относится исключительно к смартфонам, охватывая такие категории, как телефоны, мобильные телефоны, сотовые телефоны и смартфоны. Исключение планшетов и ноутбуков заслуживает внимания, особенно учитывая слухи о возрождении Pixel Tablet 2.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Pixel
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#авторское право
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#Google