Google пообещала поддерживать свои смартфоны Pixel 6 в течение пяти лет

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Google пообещала поддерживать свои смартфоны Pixel 6 в течение пяти летБудет поставлять им обновления безопасности
Стало известно, что Google будет как минимум в течение пяти лет поставлять обновления безопасности на смартфоны Pixel 6 и 6 Pro. Это больше, чем у Samsung, которая обещала четыре года обновлений для своих устройств. В целом, смартфоны Pixel 6 будут поддерживаться до 2026 года. А это делает их покупку неплохим вложением денег сейчас.
Сейчас Google активно выпускает тизеры для Pixel 6. Это раскрывает некоторые детали о них. Например, стало известно, что смартфоны через USB-C будут заряжаться с высокой скоростью — поддерживается мощность до 30 Вт, что значительно больше, чем у Pixel 5 (18 Вт). Google обещает, что Pixel 6 будут работать 24 часа даже с включённым 5G.
Напомним, новые смартфоны Google должны выйти 19 октября.