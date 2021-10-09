Google пообещала поддерживать свои смартфоны Pixel 6 в течение пяти лет

Будет поставлять им обновления безопасности

Стало известно, что Google будет как минимум в течение пяти лет поставлять обновления безопасности на смартфоны Pixel 6 и 6 Pro. Это больше, чем у Samsung, которая обещала четыре года обновлений для своих устройств. В целом, смартфоны Pixel 6 будут поддерживаться до 2026 года. А это делает их покупку неплохим вложением денег сейчас.