Google попросила адаптировать приложения для широких экранов типа Galaxy Z Fold 8

Такие модели Google называет «ультра-широкими раскладушками». У таких телефонов есть небольшая проблема, стандартные приложения не всегда правильно понимают, что у устройства есть больше места на экране. Особенно если пользователь открывает несколько окон одновременно.

Чтобы исправить это, Google дала разработчикам три совета.

Строить интерфейс так, чтобы он сам подстраивался под любую ширину и высоту экрана.

Отслеживать не физический размер устройства, а реальное пространство, которое выделено приложению в данный момент.

Приложения для фото и видео не должны думать, что телефон всегда повёрнут вертикально. Иначе при складывании или раскладывании устройства картинка на экране может съехать вбок, растянуться или обрезаться.

Кроме того, компания напомнила об обновлениях Wear OS в связи с релизом Galaxy Watch 9.