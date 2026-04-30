Google попросила с человека денег за ремонт несуществующих повреждений Pixel 9a

После получения устройства Google сообщила клиенту, что на телефоне якобы есть повреждения экрана, корпуса и камер, и выставила счёт почти на $ 300 за ремонт.

Владелец попытался оспорить это решение и связался со службой поддержки. Однако, после просьбы передать дело на «более высокий уровень» специалисты перестали отвечать. Он отказался оплачивать ремонт, и спустя время компания вернула ему смартфон без каких-либо работ.

Когда устройство вернулось, оказалось, что никаких заявленных повреждений на нём нет. Пользователь проверил IMEI и убедился, что это тот же самый телефон. Внутри посылки была записка от Google с объяснением, что ремонт не проводился. Клиент, мол, не согласился на дополнительные расходы.

Теперь владелец Pixel 9a планирует подать официальную жалобу.