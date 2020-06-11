Google представила бета-версию новой Android

Как пишет Google в своём официальном блоге, в Android 11 коммуникация станет удобнее. Сервис Google Meet доступен для всех пользователей, а все беседы из мессенджеров будут перенесены в специальный раздел уведомлений. Некоторые диалоги можно пометить приоритетными, чтобы они появились на активном (always on) экране. Добавлены и всплывающие чаты, с помощью которых можно отвечать на сообщения, не переключаясь между текущей задачей и мессенджером.

Как мы уже писали, в Android 11 появится новое меню при нажатии на кнопку питания. Из него пользователь сможет управлять всеми подключенными устройствами. Там же будут находиться виджеты с банковскими картами или проездными.

Ещё одна опция, о которой было известно, — настройка разового доступа приложений к микрофону, камере или информации о местоположении.

Кроме того, с Android 11 на смартфоне появятся запись экрана и новое меню для удобной отправки файлов с устройства. Ещё СМИ пишут, что в новой версии системы добавлен улучшенный режим Voice Access. Пользователь сможет удобнее управлять смартфоном голосом. Можно, например, произнести название приложения на рабочем столе, и оно откроется.

Бета-версия Android 11 станет доступна в ближайшие недели.