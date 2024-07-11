Google представила «блокировку номера» для защиты от подмены SIM-карт

Если функция блокировки номера Google Fi активирована, она предотвращает несанкционированный перенос телефонных номеров на новые устройства или операторов связи. Пользователи могут включить эту функцию на сайте Google Fi. Даже если мошенник попытается подменить SIM-карту, номер останется в безопасности до тех пор, пока блокировка не будет отключена пользователем.

Эта инициатива соответствует недавнему постановлению регулятора США, согласно которому операторы связи должны предоставлять клиентам возможность блокировать или замораживать свои аккаунты для предотвращения несанкционированной замены SIM-карт.