Google представила долгожданный смартфон Pixel 5

Смартфон Pixel 4a 5G имеет больший экран и батарею, чем Pixel 4a. У аппарата есть 3,5-мм разъём для наушников. Цены на Pixel 4a 5G начинаются с $499.

Что касается Pixel 5, то он защищён от воды (IP68) и на 100% сделан из перерабатываемых материалов. У смартфона есть поддержка беспроводной и обратной беспроводной зарядок. Устройство оснащено экраном диагональю 6 дюймов разрешением 1080 x 2340 пикселей и частотой обновления 90 Гц. У Pixel 5 есть поддержка функции Always-on display. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Новый смартфон Google поддерживает 5G и работает на процессоре Snapdragon 765G — не топовая модель, как и ожидалось. У аппарата есть 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Что интересно, у Pixel 5 нет разъёма для наушников в отличие от младших «собратьев». Как обычно Google делает упор на возможности программного обеспечения камеры смартфона.

Благодаря тому, что «начинка» у Pixel 5 не топовая, смартфон получился более дешёвым, чем его предшественники. Цены на новинку начинаются с $699, а у Pixel 4 стартовая стоимость была на $100 выше — $799.