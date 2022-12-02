Google представила новые функции Android

Трансляция для просмотра на Google TV

Приложение Google TV теперь позволяет транслировать контент прямо на телевизор одним касанием. Можно использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления.

Новый режим чтения на Android

Он предлагает специальные возможности для лучшего чтения. Можно настроить шрифт, размер, цвет, преобразование текста в речь и скорость воспроизведения.

Новый виджет поиска YouTube на главном экране

Позволяет получить доступ к ленте и избранным видео прямо с главного экрана.

Возможность поделиться цифровыми ключами от машины

Совместимые цифровые ключи от автомобиля теперь можно передавать на другие телефоны Google Pixel или iPhone через приложение.

Новые опции эмодзи и создание красивых обоев в Google Фото.

Новые функции Wear OS

Плитки Wear OS — это простые в использовании ярлыки для доступа к таким приложениям, как контакты, Google Карты и Погода. Также был обновлён Google Keep, теперь его внешний вид лучше подходит для экранов умных часов. Adidas Running теперь поддерживает голосовые команды Google Assistant.