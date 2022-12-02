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14:05, 02 декабря 2022
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Google представила новые функции Android

А также Wear OS

Google выпустила обновление функций для операционных систем Android (для смартфонов) и Wear OS (для умных часов). Новые функции станут доступны пользователям в ближайшие недели, как раз к праздничному сезону.

Google представила новые функции Android

Фото: GSMArena

  • Трансляция для просмотра на Google TV

Приложение Google TV теперь позволяет транслировать контент прямо на телевизор одним касанием. Можно использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления.

  • Новый режим чтения на Android

Он предлагает специальные возможности для лучшего чтения. Можно настроить шрифт, размер, цвет, преобразование текста в речь и скорость воспроизведения.

  • Новый виджет поиска YouTube на главном экране

Позволяет получить доступ к ленте и избранным видео прямо с главного экрана.

  • Возможность поделиться цифровыми ключами от машины

Совместимые цифровые ключи от автомобиля теперь можно передавать на другие телефоны Google Pixel или iPhone через приложение.

  • Новые опции эмодзи и создание красивых обоев в Google Фото.
  • Новые функции Wear OS

Плитки Wear OS — это простые в использовании ярлыки для доступа к таким приложениям, как контакты, Google Карты и Погода. Также был обновлён Google Keep, теперь его внешний вид лучше подходит для экранов умных часов. Adidas Running теперь поддерживает голосовые команды Google Assistant.

Источник:GSMArena
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#Wear OS
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