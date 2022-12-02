Google представила новые функции Android

Google представила новые функции AndroidА также Wear OS
Google выпустила обновление функций для операционных систем Android (для смартфонов) и Wear OS (для умных часов). Новые функции станут доступны пользователям в ближайшие недели, как раз к праздничному сезону.
Фото: GSMArena
- Трансляция для просмотра на Google TV
Приложение Google TV теперь позволяет транслировать контент прямо на телевизор одним касанием. Можно использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления.
- Новый режим чтения на Android
Он предлагает специальные возможности для лучшего чтения. Можно настроить шрифт, размер, цвет, преобразование текста в речь и скорость воспроизведения.
- Новый виджет поиска YouTube на главном экране
Позволяет получить доступ к ленте и избранным видео прямо с главного экрана.
- Возможность поделиться цифровыми ключами от машины
Совместимые цифровые ключи от автомобиля теперь можно передавать на другие телефоны Google Pixel или iPhone через приложение.
- Новые опции эмодзи и создание красивых обоев в Google Фото.
- Новые функции Wear OS
Плитки Wear OS — это простые в использовании ярлыки для доступа к таким приложениям, как контакты, Google Карты и Погода. Также был обновлён Google Keep, теперь его внешний вид лучше подходит для экранов умных часов. Adidas Running теперь поддерживает голосовые команды Google Assistant.