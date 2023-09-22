Google представила пейджер от Apple: новый «троллинг» из-за RCS

В рекламе в качестве платформы для обмена сообщениями Apple с юмором представлен пейджер, что подчеркивает устаревший характер SMS.

В то время как зависимость Apple от SMS привела к проблемам совместимости и печально известном багам в групповых чатах с пользователями Android, реклама Google также подчеркивает опасения по поводу безопасности SMS-сообщений, поскольку в них отсутствует сквозное шифрование. RCS, напротив, предлагает шифрование для индивидуальных и групповых чатов.

Несмотря на призывы Google, компания Apple не хочет внедрять RCS, отчасти из-за наличия у второй собственной платформы обмена сообщениями iMessage.