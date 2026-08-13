Google представила серию смартфонов Pixel 11. Чем похвастаются флагманы

Компактный флагманский смартфон в защищенном корпусе (IP68) из стекла Gorilla Glass Victus 2 и алюминия. Аппарат оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Работая под управлением чипсета Tensor G6 и ОС Android 17 с поддержкой 7 лет обновлений. Набор камер включает 48 Мп основной модуль с OIS, 10,8 Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом, 13 Мп сверхширокоугольный объектив и 10,5 Мп фронтальную камеру.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4985 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт, беспроводной магнитный стандарт Qi2.2 (25 Вт). Модель поступит в продажу 20 августа по цене от $ 899 в четырех цветах.

Google Pixel 11 Pro