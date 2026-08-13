Google представила серию смартфонов Pixel 11. Чем похвастаются флагманы

Google представила серию смартфонов Pixel 11. Чем похвастаются флагманыЦены выросли из-за дорогой памяти
Базовый Google Pixel 11
Компактный флагманский смартфон в защищенном корпусе (IP68) из стекла Gorilla Glass Victus 2 и алюминия. Аппарат оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Работая под управлением чипсета Tensor G6 и ОС Android 17 с поддержкой 7 лет обновлений. Набор камер включает 48 Мп основной модуль с OIS, 10,8 Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом, 13 Мп сверхширокоугольный объектив и 10,5 Мп фронтальную камеру.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4985 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт, беспроводной магнитный стандарт Qi2.2 (25 Вт). Модель поступит в продажу 20 августа по цене от $ 899 в четырех цветах.
Google Pixel 11 Pro
Это уже более продвинутая можель в корпусе из стекла Gorilla Glass Victus 2 и алюминия с защитой IP68. Смартфон оборудован 6,3-дюймовым LTPO OLED-экраном, адаптивной частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3600 нит. За производительность отвечают чипсет Google Tensor G6, до 16 ГБ ОЗУ и ОС Android 17 с 7-летней поддержкой. Обновлен блок камер — 50 Мп основной сенсор, 48 Мп перископ с 5-кратным зумом и 48 Мп сверхширокоугольный объектив с поддержкой записи видео в 8K, а также фронтальная камера на 42 Мп.
За питание отвечает аккумулятор емкостью 4850 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт, стандарта Qi2.2 (25 Вт). Модель предлагается по цене от $ 1 099 в четырех расцветках.
Google Pixel 11 Pro XL
Для любителей больших флагманов. 6,8-дюймовый LTPO OLED-экраном (120 Гц, пиковая яркость 3600 нит) и защищенный корпус из алюминия и стекла Gorilla Glass Victus 2 (IP68). Чипсет, ОЗУ камеры — всё как у Pro-версии.
Зато модель оснащена увеличенным аккумулятором емкостью 5115 мАч с 45 Вт проводной зарядкой. Смартфон выйдет по цене от $ 1 299 в цветах Canyon, Olive, Fog и Obsidian.
Google Pixel 11 Pro Fold
Складной флагман получил 6,5-дюймовый внешний экран и 8-дюймовый внутренний. Устройство выполнено в корпусе с защитой от пыли и воды по стандарту IP68, на блоке камер разместился светодиодный индикатор уведомлений. За производительность отвечает процессор Google Tensor G6 в связке с 16 ГБ оперативной памяти. Камеры модели немного уступают Pro-версиям.
Блок включает 48 Мп основной сенсор, 10,8 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 13 Мп сверхширокоугольный модуль, а также две 10 Мп фронтальные камеры для каждого из экранов. Емкость аккумулятора составляет 4806 мАч. Цены стартуют от $ 1 899