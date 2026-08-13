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Опубликовано 13 августа 2026, 13:36
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Google представила серию смартфонов Pixel 11. Чем похвастаются флагманы

Цены выросли из-за дорогой памяти
На ежегодной презентации Made by Google компания показала сразу несколько новинок: умные часы Pixel Watch 5, трекер для поиска вещей и смартфоны линейки Pixel 11. О последних поговорим чуть подробнее.
Google представила серию смартфонов Pixel 11. Чем похвастаются флагманы

© Google

Базовый Google Pixel 11

Google представила серию смартфонов Pixel 11. Чем похвастаются флагманы

© Google

Компактный флагманский смартфон в защищенном корпусе (IP68) из стекла Gorilla Glass Victus 2 и алюминия. Аппарат оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Работая под управлением чипсета Tensor G6 и ОС Android 17 с поддержкой 7 лет обновлений. Набор камер включает 48 Мп основной модуль с OIS, 10,8 Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом, 13 Мп сверхширокоугольный объектив и 10,5 Мп фронтальную камеру.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4985 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт, беспроводной магнитный стандарт Qi2.2 (25 Вт). Модель поступит в продажу 20 августа по цене от $ 899 в четырех цветах.

Google Pixel 11 Pro

Google представила серию смартфонов Pixel 11. Чем похвастаются флагманы

© Google

Это уже более продвинутая можель в корпусе из стекла Gorilla Glass Victus 2 и алюминия с защитой IP68. Смартфон оборудован 6,3-дюймовым LTPO OLED-экраном, адаптивной частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3600 нит. За производительность отвечают чипсет Google Tensor G6, до 16 ГБ ОЗУ и ОС Android 17 с 7-летней поддержкой. Обновлен блок камер — 50 Мп основной сенсор, 48 Мп перископ с 5-кратным зумом и 48 Мп сверхширокоугольный объектив с поддержкой записи видео в 8K, а также фронтальная камера на 42 Мп.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 4850 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт, стандарта Qi2.2 (25 Вт). Модель предлагается по цене от $ 1 099 в четырех расцветках.

Google Pixel 11 Pro XL

Google представила серию смартфонов Pixel 11. Чем похвастаются флагманы

© Google

Для любителей больших флагманов. 6,8-дюймовый LTPO OLED-экраном (120 Гц, пиковая яркость 3600 нит) и защищенный корпус из алюминия и стекла Gorilla Glass Victus 2 (IP68). Чипсет, ОЗУ камеры — всё как у Pro-версии.

Зато модель оснащена увеличенным аккумулятором емкостью 5115 мАч с 45 Вт проводной зарядкой. Смартфон выйдет по цене от $ 1 299 в цветах Canyon, Olive, Fog и Obsidian.

Google Pixel 11 Pro Fold

Google представила серию смартфонов Pixel 11. Чем похвастаются флагманы

© Google

Складной флагман получил 6,5-дюймовый внешний экран и 8-дюймовый внутренний. Устройство выполнено в корпусе с защитой от пыли и воды по стандарту IP68, на блоке камер разместился светодиодный индикатор уведомлений. За производительность отвечает процессор Google Tensor G6 в связке с 16 ГБ оперативной памяти. Камеры модели немного уступают Pro-версиям.

Блок включает 48 Мп основной сенсор, 10,8 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 13 Мп сверхширокоугольный модуль, а также две 10 Мп фронтальные камеры для каждого из экранов. Емкость аккумулятора составляет 4806 мАч. Цены стартуют от $ 1 899

Источник:Google
Автор:Максим Многословный
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