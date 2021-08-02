Google представила собственный процессор для смартфонов

Tensor — это система на кристалле, однако не все её составляющие известны сейчас. Сама Google совершенно точно разработала две вещи для платформы — мобильный тензорный процессор (TPU) для работы с алгоритмами искусственного интеллекта и новый чип безопасности Titan M2. Какие в системе стоят CPU, GPU и 5G-модем — загадка. Ясно одно — Google наконец сможет выпустить конкурентоспособные флагманские смартфоны.

Таким образом, от Pixel 6 и Pixel 6 Pro можно ожидать высокую стоимость. О новых моделях известно, что старшая получит 6,7-дюймовый экран разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. У смартфона будет тройная камера — ширик, ультраширик и телефотомодуль с четырёхкратных оптическим зумом. Обычный Pixel 6 будет оснащаться 6,4-дюймовым экраном FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Смартфоны выйдут осенью.