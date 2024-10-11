Google приостановила обновление своих часов Pixel Watch из-за серьезных проблемы

Опубликовано 11 октября 2024, 13:541 мин.
Google приостановила обновление своих часов Pixel Watch из-за серьезных проблемыС зависанием устройств
Google приостановила распространение обновления Wear OS 5 для Pixel Watch и Pixel Watch 2 после того, как у некоторых пользователей возникла проблема с зависанием устройств на черном экране. Для исправления требуется сброс к заводским настройкам через, что удаляет все пользовательские данные.
Компания приостановила распространение обновления 26 сентября, всего через два дня после его выпуска.
Google подтвердила проблему и сообщила, что Wear OS 5 будет открыто к загрузке позже в этом году, как только проблема будет решена. Однако задержка вызывает вопросы о том, будут ли сдвинуты предстоящие обновления, такие как октябрьский патч безопасности, особенно для устройств, уже работающих на Wear OS 5.