Google приостановила обновление своих часов Pixel Watch из-за серьезных проблемы

Компания приостановила распространение обновления 26 сентября, всего через два дня после его выпуска.

Google подтвердила проблему и сообщила, что Wear OS 5 будет открыто к загрузке позже в этом году, как только проблема будет решена. Однако задержка вызывает вопросы о том, будут ли сдвинуты предстоящие обновления, такие как октябрьский патч безопасности, особенно для устройств, уже работающих на Wear OS 5.