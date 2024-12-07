Google продлила поддержку своих смартфонов Pixel 6, 7 и Fold

Согласно новому графику, серия Pixel 6, запущенная в 2021 году, получит Android 16 и 17, а не только Android 15, как планировалось изначально. Аналогичным образом владельцы Pixel 7 и Fold могут рассчитывать на следующие итерации ОС.

Обновленный подход Google сокращает «разрыв» с подходом таких конкурентов, как Samsung, который предлагает четыре года обновлений ОС для своего Galaxy S22.

Google Pixel 6 был представлен в конце 2021 года и стал первым устройством с процессором Google Tensor. Pixel 7 был выпущен в конце 2022 года и предложил улучшенную эргономику и производительность по сравнению с предыдущей моделью, а Google Pixel Fold стал первым складным смартфоном компании.