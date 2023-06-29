Google продолжила нещадно троллить Apple с ее iPhone

18:39, 29 июня 2023
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Google продолжила нещадно троллить Apple с ее iPhoneНо это скорее мило, чем злобно
В новом новом 90-секундном видеоролике на YouTube Google решила продолжить свой «сериал» с разговорами между смартфоном компании Pixel 7 Pro и iPhone 14 Pro. И да, троллинг второй продолжается.
Все видео, которых далеко не пару штук, выходят под хэштегом #BestPhonesForever. В отличие от более агрессивных рекламных роликов Samsung, где она тоже людит подшучивать над Apple, Google больше фокусируется на подчеркивании сильных сторон Pixel, а не на высмеивании конкурента.
Реклама демонстрирует покрытие Gorilla Glass и функцию Live Translate в Pixel 7, признавая при этом грубость серии, добавляя нотку самоанализа.
Интересно, что Google в лице PR-менеджеров компании активно общаются со зрителями в разделе комментариев.