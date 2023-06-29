Телефоны
18:39, 29 июня 2023
1 мин.

Google продолжила нещадно троллить Apple с ее iPhone

Но это скорее мило, чем злобно

В новом новом 90-секундном видеоролике на YouTube Google решила продолжить свой «сериал» с разговорами между смартфоном компании Pixel 7 Pro и iPhone 14 Pro. И да, троллинг второй продолжается.

Все видео, которых далеко не пару штук, выходят под хэштегом #BestPhonesForever. В отличие от более агрессивных рекламных роликов Samsung, где она тоже людит подшучивать над Apple, Google больше фокусируется на подчеркивании сильных сторон Pixel, а не на высмеивании конкурента.

Реклама демонстрирует покрытие Gorilla Glass и функцию Live Translate в Pixel 7, признавая при этом грубость серии, добавляя нотку самоанализа.

Интересно, что Google в лице PR-менеджеров компании активно общаются со зрителями в разделе комментариев.

Новости партнеров
Новости партнеров