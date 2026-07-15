Google продолжила отвязывать ИИ в смартфонах Pixel от Интернета

В основе лежит модель Gemma 4 E2B. Это облегчённая версия ИИ Google, специально настроенная для работы на фирменном процессоре Tensor. Теперь все вычисления происходят локально.

На практике, как показала Google на презентации, телефон сможет помогать планировать поездки, предлагать рецепты блюд и управлять умным домом. Всё это без интернета. Появится возможность включать или выключать Wi-Fi, запускать навигатор голосом и т.д.

Кроме того, на Pixel 10 можно будет общаться с ИИ в офлайн-режиме, определять растения и достопримечательности на фото, а также расшифровывать лекции или голосовые заметки.