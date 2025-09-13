Телефоны
Опубликовано 13 сентября 2025, 19:30
1 мин.

Google продолжила троллить iPhone в свежем рекламном ролике Pixel

На следующий день после презентации iPhone 17 компания Google выпустила новый рекламный ролик серии Best Phones Forever, где подшутила над смартфоном Apple. В видео Pixel демонстрирует возможности AI Gemini, которые пока недоступны на iPhone.
Ролик под названием Generation Gap показывает iPhone, пытающийся «научить кур пению», как ранее это сделал Pixel. Но «оказалось», что эти ролики были созданы ИИ, к которому есть доступ на смартфонах Pixel. Для справки — владельцы Pixel 10 Pro получают год Google AI Pro бесплатно при покупке смартфона.

Однако, по сравнению с предыдущими рекламами, новый ролик не так остро высмеивает Apple, пишут СМИ. Видимо, компания не успела подготовиться, найдя минусы свежего iPhone 17.

