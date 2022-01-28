Google радикально улучшит качество съёмки в будущих смартфонах

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Google радикально улучшит качество съёмки в будущих смартфонахУже ищет специалистов для этого
Стало известно, что Google наймёт специалистов для создания особого процессора для обработки изображения. Он должен будет улучшить фотосъёмку в будущих смартфонах компании.
Этот чип будет включён в фирменный процессор Google Tensor следующего поколения. По слухам, он носит кодовое название Cloudripper. Топ-менеджер компании опубликовал вакансии, заявив, что ищет команду по проектированию и проверке процессоров для обработки изображения.
Ранее сообщалось, что Google работает над чипом Tensor второго поколения, который, как ожидается, будет анонсирован во второй половине 2022 года и, вероятно, будет представлен в будущих устройствах серии Pixel 7. Подробностей о процессоре сейчас мало. Мы знаем только его кодовое название Cloudripper и предполагаемый номер модели GS201.
Источник: Gizmochina