Google радикально улучшит качество съёмки в будущих смартфонах

Этот чип будет включён в фирменный процессор Google Tensor следующего поколения. По слухам, он носит кодовое название Cloudripper. Топ-менеджер компании опубликовал вакансии, заявив, что ищет команду по проектированию и проверке процессоров для обработки изображения.

Ранее сообщалось, что Google работает над чипом Tensor второго поколения, который, как ожидается, будет анонсирован во второй половине 2022 года и, вероятно, будет представлен в будущих устройствах серии Pixel 7. Подробностей о процессоре сейчас мало. Мы знаем только его кодовое название Cloudripper и предполагаемый номер модели GS201.