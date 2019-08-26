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Сегодня 15:32

Google раскрыла дату выхода финальной Android 10

Уже совсем скоро обновление придёт на телефоны Pixel
Издание PhoneArena сообщило, что финальная не тестовая версия Android 10 начнёт появляться на смартфонах уже с 3 сентября 2019 года. Конечно, сначала на устройствах Pixel.

Об этом журналисты узнали от службы технической поддержки Google. В частности, автор материала спрашивал у сотрудников, когда Android 10 появится на его Pixel 3a. Собеседник подтвердил, что уже всего через 8 дней — 3 сентября. Вероятно, это касается всех моделей линейки Pixel.

Конечно, на остальные девайсы обновление придёт чуть позже. В любом случае, ждать осталось уже совсем недолго. Согласно предыдущим новостям, в новой Android появится тёмная тема, поддержка складных смартфонов, функция автоматического создания субтитров для видео, а также жестовая навигация. Три традиционных экранных кнопки уберут.

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