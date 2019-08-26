Google раскрыла дату выхода финальной Android 10

Об этом журналисты узнали от службы технической поддержки Google. В частности, автор материала спрашивал у сотрудников, когда Android 10 появится на его Pixel 3a. Собеседник подтвердил, что уже всего через 8 дней — 3 сентября. Вероятно, это касается всех моделей линейки Pixel.

Конечно, на остальные девайсы обновление придёт чуть позже. В любом случае, ждать осталось уже совсем недолго. Согласно предыдущим новостям, в новой Android появится тёмная тема, поддержка складных смартфонов, функция автоматического создания субтитров для видео, а также жестовая навигация. Три традиционных экранных кнопки уберут.