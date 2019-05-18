Google раскрыла секреты ещё не анонсированной версии Android

Берк сообщил о нововведениях одиннадцатой Android R в твиттере, отвечая на пост основателя ресурса AndroidPolice. По словам вице-президента Google, в будущей версии операционной системы может появиться возможность делать скриншоты длинных страниц. Для удобства просмотра их можно будет прокручивать.

Напомним, Google показала Android Q 7 мая на конференции I/O 2019. Пока операционная система находится на стадии бета-тестирования. Её релиз назначен на третий квартал текущего года. Уже известно, что в последнем андроиде будет жестовая система навигации и интерфейс, адаптированный для складных телефонов.