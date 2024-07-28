Google расширил программу компенсаций случайных повреждений своих устройств

Preferred Care можно приобрести как авансом, так и с помощью ежемесячных платежей. Например, тарифный план для Pixel 8 Pro стоит 249 долларов при предоплате или 12 долларов в месяц. План включает в себя покрытие случайных повреждений, таких как падения, пролитая жидкость, трещины, и не более двух претензий за 12-месячный период.

Кроме того, план покрывает «механические и электрические проблемы, возникающие после истечения срока гарантии Google», при условии, что устройство включено в программу, пишут СМИ.

Услуга доступна для целого ряда устройств Google Pixel и Fitbit, включая последние модели серии Pixel 8, Pixel Watch 2 и Pixel Tablet.

Полные подробности и информацию о праве на получение страховки можно найти на страницах Google Store и Preferred Care.