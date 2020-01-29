Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта

С новым инструментом для прошивки достаточно браузера и USB-кабеля. Android Flash Tool позиционируется как простая альтернатива сложным программам, в том числе SP Flash Tool. Сервис, правда, поддерживает только прошивки, выпускаемые в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project), а также патчи для сборок на базе AOSP-прошивки и обновления Google.

Сообщается, что для корректной работы Android Flash Tool необходим браузер с поддержкой интерфейса WebUSB. К таким относятся и Microsoft Edge 79 и новее, и Opera 43 и новее, и Chrome с версии 61. Пока сервис может работать только с устройствами линейки Google Pixel.