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Сегодня 17:06
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Правда, пока это доступно только для Google Pixel
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
С новым инструментом для прошивки достаточно браузера и USB-кабеля. Android Flash Tool позиционируется как простая альтернатива сложным программам, в том числе SP Flash Tool. Сервис, правда, поддерживает только прошивки, выпускаемые в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project), а также патчи для сборок на базе AOSP-прошивки и обновления Google.
Сообщается, что для корректной работы Android Flash Tool необходим браузер с поддержкой интерфейса WebUSB. К таким относятся и Microsoft Edge 79 и новее, и Opera 43 и новее, и Chrome с версии 61. Пока сервис может работать только с устройствами линейки Google Pixel.