Google решила «проблему» чехлов для складных смартфонов

Хотя некоторые складные чехлы все еще нуждаются в улучшении с точки зрения прилегания и громоздкости, постоянный прогресс в их разработке останавливаться не должен, потому что складные устройства, скорее всего, скоро будут почти у каждого (но для начала это должно произойти с iPhone).