Google решила «проблему» чехлов для складных смартфонов

16:37, 28 июня 2023
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Google решила «проблему» чехлов для складных смартфоновОн выглядит не таким громоздким
Изначально уникальный дизайн складных телефонов представлял собой проблему для защитных чехлов. Однако последнее предложение Google показало, что эта проблема была решена, передает 9to5Google.
Официальный чехол для Pixel Fold, а также предстоящие предложения от Bellroy обеспечивают плотное прилегание, хороший захват и минимальный объем без ущерба для удобства использования. Google, как отмечает издание, учла предыдущие ошибки Samsung и других производителей.
Хотя некоторые складные чехлы все еще нуждаются в улучшении с точки зрения прилегания и громоздкости, постоянный прогресс в их разработке останавливаться не должен, потому что складные устройства, скорее всего, скоро будут почти у каждого (но для начала это должно произойти с iPhone).