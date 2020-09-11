Google сделает дешёвые Android-смартфоны быстрее на 20%

Так же, как и Android 11, последняя версия операционки Go включает в себя улучшения в области конфиденциальности. Это, например, одноразовые разрешения на доступ приложений к камере или микрофону, а также Safe Folder — специальная защищённая PIN-кодом папка для хранения важных файлов.

Отметим, что Android 11 уже распространяется на устройствах Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO и Realme. Android 11 Go будет доступен всем новым смартфонам с объёмом памяти до 2 ГБ.

Облегчённая версия Android для дешёвых устройств впервые была представлена в 2017 году.