Google сделает голосового помощника для смартфонов умнее

Как пишет The Verge, эта опция появилась в загадочной настройке под названием «Guacamole». Она появилась в приложении Google для некоторых пользователей.

Новая опция позволяет совершать действия со смартфонов, проговаривая простые и короткие фразы «стоп», «ответить/пропустить звонок».

Эта функция уже давно используется на умных колонках Google Home или Nest Hub. В компании журналистам The Verge сообщили, что «постоянно экспериментируют с новыми способами улучшения общего опыта работы с Google Ассистентом». Пока у Google нет никакой дополнительной информации об этом.