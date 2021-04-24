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Сегодня в 10:48
Google сделает голосового помощника для смартфонов умнее
Можно будет быстро отключить будильник
Стало известно, что Google тестирует новую опцию, которая позволит владельцам смартфонов останавливать будильники и отвечать на входящие звонки одним словом, например «стоп». Больше не нужно будет проговаривать в начале «Эй, Google» или брать в руки телефон. То есть голосовой помощник Google станет чуточку умнее.
Как пишет The Verge, эта опция появилась в загадочной настройке под названием «Guacamole». Она появилась в приложении Google для некоторых пользователей.
Новая опция позволяет совершать действия со смартфонов, проговаривая простые и короткие фразы «стоп», «ответить/пропустить звонок».
Эта функция уже давно используется на умных колонках Google Home или Nest Hub. В компании журналистам The Verge сообщили, что «постоянно экспериментируют с новыми способами улучшения общего опыта работы с Google Ассистентом». Пока у Google нет никакой дополнительной информации об этом.