Google сделает новые часы Pixel простыми в ремонте

Отсутствие возможности ремонта разочаровывало потребителей с момента выпуска оригинальных Pixel Watch, поскольку ремонт не был ни простым, ни широко доступным. Николь Азорес, менеджер Google по связям с государственными органами и общественной политике, поделилась своими соображениями во время дискуссии на Climate Week NYC, подчеркнув, что компания изучает возможность ремонта не только телефонов и планшетов.

Кстати. Поскольку потребительский спрос на «экологичные» технологии растет, этот потенциальный поворот в сторону ремонтопригодных устройств может найти отклик у ещё одной прослойки пользователей.