Google скоро позволит «транслировать» приложения между Android-устройствами

Судя по найденным фразам вроде «Получение списка приложений с удалённого устройства», Google разрабатывает инструмент, который может показывать список установленных приложений на другом устройстве, запускать их удалённо и, возможно, использовать их без установки.

Пока неясно, как именно это будет работать и зачем это нужно. Также не исключено, что App Cast будет поддерживать трансляцию приложений на телевизоры с Google TV.

Функция пока не подтверждена официально, и её появление в финальных версиях Android не гарантировано.