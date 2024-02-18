Google случайно подтвердила характеристики новейшего Samsung Galaxy A35

Возможно, рендер преувеличивает глянцевое покрытие A35, создавая иллюзию двухцветного эффекта. Это еще больше введет в заблуждение, если учесть, что обои намекают на призматические световые элементы.

А теперь к деталям. Листинг Play Console подтверждает:

Оперативная память: 8 ГБ Процессор: Exynos 1380

Дисплей: разрешение 2340×1080, плотность пикселей 450 ppi

Операционная система: Android 14 (ожидается, что будет поставляться с One UI 6.0)

Хотя это и не проливает свет на дату выхода.