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Опубликовано 18 февраля 2024, 15:08
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Google случайно подтвердила характеристики новейшего Samsung Galaxy A35

Утечки намекают на двухцветный дизайн
Galaxy A35 постепенно сбрасывает с себя покров тайны благодаря новой утечке, на этот раз через базу данных Google Play Console.

Листинг подтверждает несколько ключевых деталей, а также свежий рендер, демонстрирующий дизайн телефона. Но прежде чем мы погрузимся в технические характеристики, давайте рассмотрим слона в комнате: потенциальную двухцветную заднюю панель телефона. Рендер предполагает двухцветную схему.

Google случайно подтвердила характеристики новейшего Samsung Galaxy A35
© MySmartPrice

Возможно, рендер преувеличивает глянцевое покрытие A35, создавая иллюзию двухцветного эффекта. Это еще больше введет в заблуждение, если учесть, что обои намекают на призматические световые элементы.

А теперь к деталям. Листинг Play Console подтверждает:

  • Оперативная память: 8 ГБ Процессор: Exynos 1380

  • Дисплей: разрешение 2340×1080, плотность пикселей 450 ppi

  • Операционная система: Android 14 (ожидается, что будет поставляться с One UI 6.0)

Хотя это и не проливает свет на дату выхода.

Источник:SamMobile
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Инсайдерская информация
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#Samsung
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#Google