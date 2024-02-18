Google случайно подтвердила характеристики новейшего Samsung Galaxy A35

Google случайно подтвердила характеристики новейшего Samsung Galaxy A35Утечки намекают на двухцветный дизайн
Листинг подтверждает несколько ключевых деталей, а также свежий рендер, демонстрирующий дизайн телефона. Но прежде чем мы погрузимся в технические характеристики, давайте рассмотрим слона в комнате: потенциальную двухцветную заднюю панель телефона. Рендер предполагает двухцветную схему.
Возможно, рендер преувеличивает глянцевое покрытие A35, создавая иллюзию двухцветного эффекта. Это еще больше введет в заблуждение, если учесть, что обои намекают на призматические световые элементы.
А теперь к деталям. Листинг Play Console подтверждает:
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Оперативная память: 8 ГБ Процессор: Exynos 1380
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Дисплей: разрешение 2340×1080, плотность пикселей 450 ppi
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Операционная система: Android 14 (ожидается, что будет поставляться с One UI 6.0)
Хотя это и не проливает свет на дату выхода.