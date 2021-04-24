ferra.ru
Телефоны
Сегодня в 11:51

Google случайно показала фото, сделанное на невышедший смартфон Pixel

Уже удалила, но люди успели сохранить
Google случайно опубликовала фотографию, сделанную на невышедший смартфон Pixel 5a. Компания удалила снимок, но его успехи сохранить.

На информационной панели Google Photos и в данных EXIF указано, что фото сделано на модель Google Pixel 5a. Снимок датирован 1 октября 2020 года. Он был сделан на ультраширокоугольный объектив с датчиком формата f/2.2. На фото запечатлена улица на Тайване. Именно там находится производство смартфонов Pixel.

Pixel 5a продолжит использовать камеру с двумя сенсорами и будет поддерживать HDR+ с брекетингом в основном камере. Также у смартфона будут режимы Night Sight и Portrait Mode — ночной и портретный.

Недавно Google официально подтвердила существование Google Pixel 5a 5G. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 765G, будет выглядеть почти так же, как 4a 5G, но окажется немного длиннее и толще. Устройство получит 6,2-дюймовый дисплей.