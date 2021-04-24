Google случайно показала фото, сделанное на невышедший смартфон Pixel

Pixel 5a продолжит использовать камеру с двумя сенсорами и будет поддерживать HDR+ с брекетингом в основном камере. Также у смартфона будут режимы Night Sight и Portrait Mode — ночной и портретный.

Недавно Google официально подтвердила существование Google Pixel 5a 5G. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 765G, будет выглядеть почти так же, как 4a 5G, но окажется немного длиннее и толще. Устройство получит 6,2-дюймовый дисплей.