Google случайно показала фото, сделанное на невышедший смартфон Pixel
На информационной панели Google Photos и в данных EXIF указано, что фото сделано на модель Google Pixel 5a. Снимок датирован 1 октября 2020 года. Он был сделан на ультраширокоугольный объектив с датчиком формата f/2.2. На фото запечатлена улица на Тайване. Именно там находится производство смартфонов Pixel.
Pixel 5a продолжит использовать камеру с двумя сенсорами и будет поддерживать HDR+ с брекетингом в основном камере. Также у смартфона будут режимы Night Sight и Portrait Mode — ночной и портретный.
Недавно Google официально подтвердила существование Google Pixel 5a 5G. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 765G, будет выглядеть почти так же, как 4a 5G, но окажется немного длиннее и толще. Устройство получит 6,2-дюймовый дисплей.