Google случайно показала всю линейку Pixel 10 до официального запуска

Баннер сейчас не виден обычным пользователям, вероятно, журналисты нашли способ его активировать. На изображении показаны все четыре телефона с надписью «Познакомьтесь с новой серией Pixel 10». Три модели — Pro XL, Pro Fold и Pro — представлены в серебристо-голубом цвете «Moonstone», а базовый Pixel 10 — в ярко-синем.

Дизайн и цвета устройств совпадают с последними утечками и официальными тизерами от Google. Кроме того, на баннере указана скидка в 50 долларов на эти смартфоны, действующая до 13 октября.

Ожидается, что Google официально представит всю серию Pixel 10 на мероприятии Made by Google 20 августа.