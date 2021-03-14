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Сегодня в 11:06

Google случайно раскрыла 10 новых смартфонов 2021 года

Среди них преемник ASUS ZenFone 7
Google случайно слила информацию о нескольких ещё не анонсированных смартфонах. Они должны выйти в 2021 году.

Упоминание новых смартфонов нашли в списке устройств, поддерживающих ARCore. Это инструмент для разработки программного обеспечения, который позволяет создавать приложения дополненной реальности.

Итак, вот список смартфонов:

  • ASUS ZenFone 8 Flip,
  • LG Stylo 7,
  • Motorola Moto g(100),
  • OPPO Reno 5 A,
  • OPPO Reno 5 Pro+ 5G Bosch,
  • Realme 8 Pro,
  • Samsung Galaxy A52 4G,
  • Samsung Galaxy A72 4G,
  • Samsung Galaxy A82 5G,
  • ZTE Z6650S.

Стоит отметить, что Motorola Moto g(100) — это, скорее всего, глобальный вариант Motorola Edge S. А OPPO Reno 5 Pro+ 5G Bosch — специальная версия существующего OPPO Reno 5 Pro+ 5G. T