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Сегодня в 11:06
Google случайно раскрыла 10 новых смартфонов 2021 года
Среди них преемник ASUS ZenFone 7
Google случайно слила информацию о нескольких ещё не анонсированных смартфонах. Они должны выйти в 2021 году.
Упоминание новых смартфонов нашли в списке устройств, поддерживающих ARCore. Это инструмент для разработки программного обеспечения, который позволяет создавать приложения дополненной реальности.
Итак, вот список смартфонов:
- ASUS ZenFone 8 Flip,
- LG Stylo 7,
- Motorola Moto g(100),
- OPPO Reno 5 A,
- OPPO Reno 5 Pro+ 5G Bosch,
- Realme 8 Pro,
- Samsung Galaxy A52 4G,
- Samsung Galaxy A72 4G,
- Samsung Galaxy A82 5G,
- ZTE Z6650S.
Стоит отметить, что Motorola Moto g(100) — это, скорее всего, глобальный вариант Motorola Edge S. А OPPO Reno 5 Pro+ 5G Bosch — специальная версия существующего OPPO Reno 5 Pro+ 5G. T