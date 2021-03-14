Google случайно раскрыла 10 новых смартфонов 2021 года

Упоминание новых смартфонов нашли в списке устройств, поддерживающих ARCore. Это инструмент для разработки программного обеспечения, который позволяет создавать приложения дополненной реальности.

Итак, вот список смартфонов:

ASUS ZenFone 8 Flip,

LG Stylo 7,

Motorola Moto g(100),

OPPO Reno 5 A,

OPPO Reno 5 Pro+ 5G Bosch,

Realme 8 Pro,

Samsung Galaxy A52 4G,

Samsung Galaxy A72 4G,

Samsung Galaxy A82 5G,

ZTE Z6650S.

Стоит отметить, что Motorola Moto g(100) — это, скорее всего, глобальный вариант Motorola Edge S. А OPPO Reno 5 Pro+ 5G Bosch — специальная версия существующего OPPO Reno 5 Pro+ 5G. T