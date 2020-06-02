Google случайно рассекретила нововведения грядущей версии Android

Сообщается, что некоторые пользователи смартфонов Google Pixel получили Android 11 Beta 1. Скорее всего, это была незапланированная акция.

В любом случае, мы уже узнали, что первая бета-версия содержит три новых типа значков в оформлении. Также изменилось меню питания, о чём мы писали ещё вчера. В нём появился доступ к картам, привязанным к Google Pay, а также меню управления устройствами «умного» дома.