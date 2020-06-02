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Google случайно рассекретила нововведения грядущей версии Android
А должна была только представить 3 июня
На днях Google заявила, что переносит презентацию бета-версии Android 11, которая была назначена на 3 июня, из-за протестов в США. Однако сегодня люди всё равно кое-что узнали об операционной системе. Google случайно рассекретила нововведения грядущей версии Android.
Сообщается, что некоторые пользователи смартфонов Google Pixel получили Android 11 Beta 1. Скорее всего, это была незапланированная акция.
В любом случае, мы уже узнали, что первая бета-версия содержит три новых типа значков в оформлении. Также изменилось меню питания, о чём мы писали ещё вчера. В нём появился доступ к картам, привязанным к Google Pay, а также меню управления устройствами «умного» дома.
9to5google.com
Кроме того, в лаунчере для домашнего экрана теперь есть панель быстрого доступа к часто используемым приложениям, а в модифицированной «шторке» — раздел для плеера.
9to5google.com