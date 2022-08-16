Google случайно разослала обновление до Android 12 вместо новой Android 13

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Google случайно разослала обновление до Android 12 вместо новой Android 13Владельцы телефонов Pixel удивились
Вчера Google начал обновлять смартфоны Pixel до Android 13. Однако некоторые пользователи сообщили, что вместо этого получили апдейт до старой Android 12.
Надо понимать, что это не маленькое обновление, а довольно большой пакет в 2 ГБ. Похоже, что пришла последняя версия Android 12, июльская, которая включает исправление проблемы с GPS.
Это, конечно, хорошо, но не Android 13, которую ждали люди. В основном пострадали пользователи из Германии и Великобритании, в основном владельцы Pixel 6 и 6 Pro.
Если вы видите уведомление об Android 12 вместо 13, лучше приостановить обновление и подождать день или два, пока Google не решит проблему.