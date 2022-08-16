Google случайно разослала обновление до Android 12 вместо новой Android 13

Надо понимать, что это не маленькое обновление, а довольно большой пакет в 2 ГБ. Похоже, что пришла последняя версия Android 12, июльская, которая включает исправление проблемы с GPS.

Это, конечно, хорошо, но не Android 13, которую ждали люди. В основном пострадали пользователи из Германии и Великобритании, в основном владельцы Pixel 6 и 6 Pro.

Если вы видите уведомление об Android 12 вместо 13, лучше приостановить обновление и подождать день или два, пока Google не решит проблему.