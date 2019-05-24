Google удалил все упоминания о Huawei с официального сайта

Android Enterprise Recommended — это список устройств на Android, который Google составляет в помощь корпоративным клиентам. Все девайсы в нём проверены компанией, соответствуют её корпоративным требованиям и пользуются полной поддержкой IT-гиганта. Ранее в списке значились несколько устройств от Huawei.

Теперь их там больше нет. Из списка пропали модели семейств Huawei Mate 10 и Huawei P10. Это естественный ход Google после его заявления о прекращении сотрудничества с китайской компанией. Напомним, известно об этом стало в прошедшее воскресенье. Из-за решения IT-гиганта пользователи устройств Huawei столкнутся с рядом неудобств.