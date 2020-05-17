Google удешевит будущие смартфоны за счёт ухудшения характеристик

Как сообщают источники, во-первых компания лишит Pixel 5 радара Soli, а значит и функции Motion Sense. Эта опция позволяет управлять телефоном, не прикасаясь к нему руками. Однако, как показывает практика, люди не так уже часто пользуются «фишкой».

Во-вторых, Google может поставить в Pixel 5 не топовый процессор Snapdragon 865, а среднебюджетный Snapdragon 765G (или Snapdragon 768G).

Всё это, конечно, позволит Google выпустить Pixel 5 по более низкой цене. И это вполне ожидаемо, так как уже ходят слухи, что Pixel 4a окажется дешевле iPhone SE (2020). Не исключено, что Google решит применить ту же политику для конкуренции с iPhone 12.