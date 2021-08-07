Google уличили в выпуске нового смартфонного процессора Exynos под видом собственного

Как пишет GSMArena, Tensor может быть ребрендингом чипсета Exynos, над которым Samsung работает более года. Его знали под именем Exynos 9855 или кодовым названием Whitechapel. Что интересно, такое же кодовое имя Google использует для внутреннего обозначения Tensor.

Эта SoC, скорее всего, была разработана одновременно с Exynos 9925, который в следующем году будет продаваться как Exynos 2200 в смартфонах Galaxy S22.

Эксперты полагают, что Tensor (если слухи окажутся правдой) по производительности будет стоять где-то между Exynos 2100 и Exynos 2200.