Google улучшила "темную тему" своих приложений

Это изменение в первую очередь касается фона Google Discover. Вместо светло-серого (#202124) темная тема теперь ближе к черному (#171717). Фон поля поиска в форме таблетки был изменен аналогичным образом, но светло-серый нижний бар остался без изменений.

Аналогичное изменение можно увидеть в верхней части страницы результатов поиска, хотя сам список ссылок остался прежним.

На данный момент неясно, являются ли эти изменения темной темы специфическими для Поиска Google или это будет общекорпоративный мандат на то, чтобы сделать все более темным.

В отличие от компьютерной версии, которая еще не получила широкого распространения, темная тема приложений Google на Android уже стала доступна в версии 13.8 для бета-тестеров.