Google упростила освобождение места на смартфонах

Функцию Smart Storage можно найти в Настройках, в разделе «Очистить». Там будет дано следующее описание: «Навсегда удаляет медиа, сохранённые в Google Photos, которые были на устройстве в течение 60 дней».

В целом, подобная функция уже появлялась в смартфонах Pixel. Теперь же она стала доступна более широкому кругу пользователей.