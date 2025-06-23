Google ушла к TSMC для производства чипов, чем осталась недовольна Samsung - СМИ

Руководство компании уже проводит внутренние совещания, чтобы выяснить причины и найти пути восстановления позиций, пишут СМИ. До этого Google оставалась последним крупным клиентом, использующим исключительно фабрики Samsung для производства процессоров. Большинство других компаний, включая Qualcomm и Nvidia, уже давно перешли на TSMC.

Pixel 10, который выйдет в конце года, получит 3-нм чип Tensor G5. Также ожидается переход на модемы от MediaTek и графику от Imagination. В то же время Samsung улучшает производство по новому 2-нм техпроцессу.