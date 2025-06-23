Google ушла к TSMC для производства чипов, чем осталась недовольна Samsung - СМИ

Опубликовано 23 июня 2025, 15:001 мин.
Google ушла к TSMC для производства чипов, чем осталась недовольна Samsung - СМИНе ожидала
По сообщениям инсайдеров, Google решила сменить производителя своих процессоров Tensor — теперь ими займётся тайваньская компания TSMC. Ранее четыре поколения чипов (Tensor G1-G4), использовавшиеся в смартфонах Pixel 6−9, производились на заводах Samsung. Следующие пять поколений — от G5 до G9 — будут выпускаться на заводах TSMC и использоваться в моделях Pixel 10−14. Это решение якобы стало неожиданностью для Samsung.
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Руководство компании уже проводит внутренние совещания, чтобы выяснить причины и найти пути восстановления позиций, пишут СМИ. До этого Google оставалась последним крупным клиентом, использующим исключительно фабрики Samsung для производства процессоров. Большинство других компаний, включая Qualcomm и Nvidia, уже давно перешли на TSMC.
Pixel 10, который выйдет в конце года, получит 3-нм чип Tensor G5. Также ожидается переход на модемы от MediaTek и графику от Imagination. В то же время Samsung улучшает производство по новому 2-нм техпроцессу.