Google устранила дефект в USB. Риску подверглись более 1 млрд Android-устройств

Опубликовано 02 марта 2025, 03:001 мин.
Google устранила дефект в USB. Риску подверглись более 1 млрд Android-устройствСейчас всё должно быть нормально
Google устранила серьезный недостаток в системе безопасности, из-за которого более миллиарда устройств на базе Android подвергались риску. О проблеме, обнаруженной в драйвере USB Video Class (UVC), впервые сообщила организация Amnesty International. Хакеры могли использовать ее для обхода экрана блокировки телефона и получения «глубокого» доступа через USB-соединение.
Дефект, известный как CVE-2024−53 104, уже эксплуатировался, когда Google выпустила обновление безопасности в начале февраля.
Хоть Google и исправила проблему, но пользователей призывают немедленно обновить свои устройства. Эксперты Amnesty International предупредили, что производители Android-устроств должны ещё и сами усилить безопасность для защиты от несанкционированного доступа к USB. Apple недавно выпустила аналогичные обновления для iOS.