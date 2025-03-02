Google устранила дефект в USB. Риску подверглись более 1 млрд Android-устройств

Дефект, известный как CVE-2024−53 104, уже эксплуатировался, когда Google выпустила обновление безопасности в начале февраля.

Хоть Google и исправила проблему, но пользователей призывают немедленно обновить свои устройства. Эксперты Amnesty International предупредили, что производители Android-устроств должны ещё и сами усилить безопасность для защиты от несанкционированного доступа к USB. Apple недавно выпустила аналогичные обновления для iOS.