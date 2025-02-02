Google в последнем обновлении Pixel 4a ограничила его зарядную емкость

Технический эксперт Гектор Мартин изучил проблему и нашел несколько подсказок. Похоже, что обновление изменило настройки аккумулятора таким образом, что ограничило его зарядную емкость. В некоторых случаях максимальный заряд батареи снижен почти на 0,5 вольта, что делает ее неспособной заряжаться так же полно, как раньше. Это может привести к значительному сокращению срока службы батареи, пишут СМИ. Мартин обнаружил, что некоторые батареи могут потерять аж до половины своей емкости.

Несмотря на это, Google не объяснила, зачем она выпустила такое изменение для телефона, которому уже много лет.