Google в последнем обновлении Pixel 4a ограничила его зарядную емкость

Опубликовано 02 февраля 2025, 05:151 мин.
Google в последнем обновлении Pixel 4a ограничила его зарядную емкостьГубительное обновление
Некоторые пользователи Google Pixel 4a столкнулись с серьезными проблемами с батареей после недавнего обновления. Это обновление, являющееся частью программы Google «Pixel 4a Battery Performance Program», вызвало значительные проблемы со временем автономной работы и зарядкой затронутых телефонов. Google не объяснила, почему это коснулось только некоторых устройств, и предложила лишь несколько вариантов решения проблемы: замена батареи, 50 или 100 долларов в кредит в Google Store. Но энтузиасты нашли причину проблем. Возможно.
Технический эксперт Гектор Мартин изучил проблему и нашел несколько подсказок. Похоже, что обновление изменило настройки аккумулятора таким образом, что ограничило его зарядную емкость. В некоторых случаях максимальный заряд батареи снижен почти на 0,5 вольта, что делает ее неспособной заряжаться так же полно, как раньше. Это может привести к значительному сокращению срока службы батареи, пишут СМИ. Мартин обнаружил, что некоторые батареи могут потерять аж до половины своей емкости.
Несмотря на это, Google не объяснила, зачем она выпустила такое изменение для телефона, которому уже много лет.