Google в тизере смартфона Pixel 9 упомянула «магию»: чего ждать от анонса

Опубликовано 30 июня 2024, 10:30
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Google в тизере смартфона Pixel 9 упомянула «магию»: чего ждать от анонсаИИ и другие возможностями
Google готовится представить серию Pixel 9, обещая «магию». Как? С помощью более глубокой интеграции ИИ и других новых функций. В предстоящих флагманах будет широко использоваться ИИ Gemini от Google, улучшающий опыт благодаря таким функциям, как Gemini Live для более «естественного» взаимодействия с пользователями и Gemini Nano для обрабатки аудио, изображения и видео, пишет 9to5Google.
Ожидается представление Project Astra, направленного на превращение смартфонов в реальных ИИ-помощников. Цель проекта Google, пишет издание, — создать ИИ-помощника для реального мира: вы сможете направить свой телефон на что-то и спросить ИИ, например, что это такое.
Среди ожидаемых улучшений камеры — функция Zoom Enhance, которая может дебютировать на Pixel 9 Pro и расширить возможности устройства в области фотографии. ИИ сможет «апскейлить» фотографии, которые вы делаете с зумом, и которые обычно выглядят размытыми.
Интеграция искусственного интеллекта в такие функции, как Call Assist, также может быть в центре внимания на презентации, обещая улучшенную фильтрацию спам-вызовов и расширенные функции управления вызовами.
Остается ждать.