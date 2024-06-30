Google в тизере смартфона Pixel 9 упомянула «магию»: чего ждать от анонса

Среди ожидаемых улучшений камеры — функция Zoom Enhance, которая может дебютировать на Pixel 9 Pro и расширить возможности устройства в области фотографии. ИИ сможет «апскейлить» фотографии, которые вы делаете с зумом, и которые обычно выглядят размытыми.

Интеграция искусственного интеллекта в такие функции, как Call Assist, также может быть в центре внимания на презентации, обещая улучшенную фильтрацию спам-вызовов и расширенные функции управления вызовами.

Остается ждать.