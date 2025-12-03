Google вернула разблокировку по отпечатку при выключенном экране в Android 16

Изначально функция появилась в Android 16 DP2 для серии Pixel 9, а затем стала доступна и на некоторых более старых моделях. Однако позже Google неожиданно убрала её из бета-версий.

Пользователи теперь сообщают, что настройка вновь появилась на Pixel 9 и новее. На Pixel 9a она отсутствует.

Вероятнее всего, причина в различиях сканеров отпечатков, пишут СМИ. Pixel 9 и более новые модели используют ультразвуковой датчик. Старые модели оснащены оптическим датчиком.

Чтобы включить опцию, нужно перейти в: Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Отпечаток пальца