Google вложит миллиарды долларов в индийское производство смартфонов

Опубликовано 24 мая 2024, 17:22
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Google вложит миллиарды долларов в индийское производство смартфоновКитай отходит на второй план?
По данным Bloomberg, Google решила инвестировать миллиарды долларов в индийский штат Тамилнад для создания производственной базы по выпуску смартфонов. Этот шаг направлен на диверсификацию цепочки поставок Google за пределы Китая на фоне «геополитической напряженности».
Google будет сотрудничать с тайваньским партнером Foxconn Technology Group, чтобы создать производственные линии для своих смартфонов Pixel. Кроме того, дочерняя компания Google Wing начнет сборку дронов в этом штате.
Делегация «высокого уровня» из Тамилнада, возглавляемая министром промышленности, недавно даже встретилась с руководителями Google в США, чтобы продвинуть штат в качестве основного места для производства.
Решение Google отражает более широкую тенденцию среди крупных технологических компаний, включая Apple Inc, стремящихся снизить геополитические риски путем дополнения своих производственных баз вдали от Китая.