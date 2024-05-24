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Телефоны
Опубликовано 24 мая 2024, 17:22
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Google вложит миллиарды долларов в индийское производство смартфонов

Китай отходит на второй план?
По данным Bloomberg, Google решила инвестировать миллиарды долларов в индийский штат Тамилнад для создания производственной базы по выпуску смартфонов. Этот шаг направлен на диверсификацию цепочки поставок Google за пределы Китая на фоне «геополитической напряженности».
Google вложит миллиарды долларов в индийское производство смартфонов
© Ferra

Google будет сотрудничать с тайваньским партнером Foxconn Technology Group, чтобы создать производственные линии для своих смартфонов Pixel. Кроме того, дочерняя компания Google Wing начнет сборку дронов в этом штате.

Делегация «высокого уровня» из Тамилнада, возглавляемая министром промышленности, недавно даже встретилась с руководителями Google в США, чтобы продвинуть штат в качестве основного места для производства.

Решение Google отражает более широкую тенденцию среди крупных технологических компаний, включая Apple Inc, стремящихся снизить геополитические риски путем дополнения своих производственных баз вдали от Китая.

Источник:Gizchina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#производство
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#индия
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#Китай
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#Google