Google вложит миллиарды долларов в индийское производство смартфонов

Google будет сотрудничать с тайваньским партнером Foxconn Technology Group, чтобы создать производственные линии для своих смартфонов Pixel. Кроме того, дочерняя компания Google Wing начнет сборку дронов в этом штате.

Делегация «высокого уровня» из Тамилнада, возглавляемая министром промышленности, недавно даже встретилась с руководителями Google в США, чтобы продвинуть штат в качестве основного места для производства.

Решение Google отражает более широкую тенденцию среди крупных технологических компаний, включая Apple Inc, стремящихся снизить геополитические риски путем дополнения своих производственных баз вдали от Китая.