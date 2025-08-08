Google вновь допустила утечку: в Сеть попали официальные фото Pixel 10 Pro XL

Ожидается, что в новой серии Pixel будет установлен процессор Tensor G5. Экран у Pixel 10 Pro XL будет около 6,8 дюйма с улучшенной яркостью. По слухам, камеры останутся такими же, как у текущих моделей.

Официальная презентация Pixel 10, а также Pixel Watch 4 и Pixel Buds 2a пройдет 20 августа на мероприятии Made by Google.