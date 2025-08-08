Google вновь допустила утечку: в Сеть попали официальные фото Pixel 10 Pro XL

Опубликовано 08 августа 2025, 17:001 мин.
Google вновь допустила утечку: в Сеть попали официальные фото Pixel 10 Pro XLСо всех сторон
Google готовится представить новую линейку смартфонов Pixel 10 уже в этом месяце. В преддверии анонса в интернете уже появлялись официальные изображения моделей, даже на самом сайте Google находили. Теперь утекли изображения Pixel 10 Pro XL в двух цветах — Moonstone и Obsidian. На фото смартфон показан со всех сторон.
© Соцсети
Дизайн Pixel 10 Pro XL почти не отличается от обычного Pixel 10 Pro и предыдущей модели Pixel 9 Pro XL. На задней панели расположена знакомая тройная камера в виде таблетки, рядом — вспышка и датчик температуры. Кнопки питания и громкости находятся на правой боковой стороне с глянцевой отделкой.
Ожидается, что в новой серии Pixel будет установлен процессор Tensor G5. Экран у Pixel 10 Pro XL будет около 6,8 дюйма с улучшенной яркостью. По слухам, камеры останутся такими же, как у текущих моделей.
Официальная презентация Pixel 10, а также Pixel Watch 4 и Pixel Buds 2a пройдет 20 августа на мероприятии Made by Google.