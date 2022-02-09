Google вновь "поломали" Pixel 6 и 6 Pro своими обновлениями

После того, как Google пришлось отозвать предыдущее обновление, компания решила не торопиться с январским обновлением.

Однако после появления февральских исправлений, вновь появились первые сообщения о проблемах, которые затронули именно Pixel 6 и 6 Pro. Согласно многочисленным сообщениям в Twitter и Reddit - и как отмечают Android Police и Android Central - последняя ошибка приводит к случайному отключению Wi-Fi на флагманских телефонах Google. Другие владельцы наблюдают странную и разочаровывающую связь между Wi-Fi и Bluetooth; когда один из них включен, другой отключается, и наоборот.

Стоит подчеркнуть, что с этими проблемами сталкиваются не все: на Reddit есть владельцы Pixel 6 и 6 Pro, которые подтверждают, что февральский патч успешно установился, не вызвав никаких негативных побочных эффектов.

Издание The Verge обратилось в Google за комментариями, которые пока что не получены.