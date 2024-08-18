Google возобновит продажи оригинального складного смартфона Pixel Fold

После запуска новой модели

Недавно Google изъяла из своего интернет-магазина оригинальную модель Pixel Fold незадолго до того, как представила ее преемника — Pixel 9 Pro Fold. Прекращение продаж оригинальной модели хоть и было ожидаемо, но Google сообщила, что он вновь вернется на рынок после завершения периода предзаказов на Pixel 9 Pro Fold, скорее всего, в начале сентября.